Wizzwoods Token (WIZZ) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00372121 $ 0,00372121 $ 0,00372121 24 sa Düşük $ 0,00422046 $ 0,00422046 $ 0,00422046 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00372121$ 0,00372121 $ 0,00372121 24 sa Yüksek $ 0,00422046$ 0,00422046 $ 0,00422046 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,02913878$ 0,02913878 $ 0,02913878 En Düşük Fiyat $ 0,0029646$ 0,0029646 $ 0,0029646 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,52 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%7,47 Fiyat Değişimi (7 G) +%25,19 Fiyat Değişimi (7 G) +%25,19

Wizzwoods Token (WIZZ) canlı fiyatı $0,00401343. WIZZ, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00372121 ve en yüksek $ 0,00422046 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. WIZZ için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,02913878, en düşük fiyatı ise $ 0,0029646 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, WIZZ son bir saatte -%0,52 değişim gösterdi, 24 saatte +%7,47 ve son 7 günde +%25,19 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Wizzwoods Token (WIZZ) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 7,22M$ 7,22M $ 7,22M Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Toplam Arz 1.800.000.000,0 1.800.000.000,0 1.800.000.000,0

Şu anki Wizzwoods Token piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki WIZZ arzı 0,00 olup, toplam arzı 1800000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 7,22M.