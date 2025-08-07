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Wonderful Memories Fiyatı (WMEMO)

Listelenmedi

Wonderful Memories (WMEMO) Canlı Fiyat Grafiği

$115,38
$115,38$115,38
+%59,701D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Wonderful Memories (WMEMO) Fiyatı

Wonderful Memories (WMEMO), şu anda 115,38 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. WMEMO / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Wonderful Memories Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%59,73
Wonderful Memories 24 saatlik fiyat değişimi
0,00 USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Wonderful Memories (WMEMO) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Wonderful Memories / USD fiyat değişimi, $ +43,14.
Son 30 gün içerisinde, Wonderful Memories / USD fiyat değişimi, $ +90,4127256540.
Son 60 gün içerisinde, Wonderful Memories / USD fiyat değişimi, $ +10,2452940180.
Son 90 gün içerisinde, Wonderful Memories / USD fiyat değişimi, $ +46,97480732013299.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +43,14+%59,73
30 Gün$ +90,4127256540+%78,36
60 Gün$ +10,2452940180+%8,88
90 Gün$ +46,97480732013299+%68,67

Wonderful Memories (WMEMO) Fiyat Analizi

En güncel Wonderful Memories fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 71,89
$ 71,89$ 71,89

$ 116,86
$ 116,86$ 116,86

$ 107.332
$ 107.332$ 107.332

-%0,36

+%59,73

+%51,09

Wonderful Memories (WMEMO) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0,00
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Wonderful Memories (WMEMO) Nedir?

Wonderland DAO is a DeFi protocol focused on venture capital investments, yield maximizing market strategies, and expanding the utility of the Web3 and DeFi ecosystem by building custom investment products and partnering with growing projects that lay foundations for the future. Members represent their vote in the governance of the protocol and access their share of the treasury with our native token, wMEMO. Each wMEMO token is backed by a basket of assets in the treasury, a fluid portfolio managed by the community and expert traders elected by the community to seek out the most lucrative and effective strategies in the ecosystem. Wonderland DAO works to grow the intrinsic value of each wMEMO through market participation to provide long term value accrual, but also provides a continuous stream of tokens to members who stake their wMEMO into The Farm. As our strategies generate new assets, a portion of these new tokens are distributed to members through the farm so members can utilize these assets themselves - providing a unique opportunity for new investors to gain experience interacting with the market alongside us.

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Wonderful Memories (WMEMO) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Wonderful Memories (WMEMO) Token Ekonomisi

Wonderful Memories (WMEMO) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. WMEMO tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

WMEMO Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 WMEMO / VND
3.036.224,7
1 WMEMO / AUD
A$176,5314
1 WMEMO / GBP
85,3812
1 WMEMO / EUR
98,073
1 WMEMO / USD
$115,38
1 WMEMO / MYR
RM486,9036
1 WMEMO / TRY
4.691,3508
1 WMEMO / JPY
¥16.960,86
1 WMEMO / ARS
ARS$153.634,239
1 WMEMO / RUB
9.230,4
1 WMEMO / INR
10.122,2874
1 WMEMO / IDR
Rp1.891.475,1072
1 WMEMO / KRW
159.805,9152
1 WMEMO / PHP
6.612,4278
1 WMEMO / EGP
￡E.5.589,0072
1 WMEMO / BRL
R$631,1286
1 WMEMO / CAD
C$158,0706
1 WMEMO / BDT
14.040,5922
1 WMEMO / NGN
176.421,789
1 WMEMO / UAH
4.799,808
1 WMEMO / VES
Bs14.537,88
1 WMEMO / CLP
$112.610,88
1 WMEMO / PKR
Rs32.601,7728
1 WMEMO / KZT
61.998,2892
1 WMEMO / THB
฿3.731,3892
1 WMEMO / TWD
NT$3.452,1696
1 WMEMO / AED
د.إ423,4446
1 WMEMO / CHF
Fr92,304
1 WMEMO / HKD
HK$904,5792
1 WMEMO / MAD
.د.م1.047,6504
1 WMEMO / MXN
$2.150,6832
1 WMEMO / PLN
423,4446
1 WMEMO / RON
лв503,0568
1 WMEMO / SEK
kr1.111,1094
1 WMEMO / BGN
лв193,8384
1 WMEMO / HUF
Ft39.472,6518
1 WMEMO / CZK
2.434,518
1 WMEMO / KWD
د.ك35,1909
1 WMEMO / ILS
394,5996