Work X (WORK) Nedir?

Work X is designed to create a job economy without commercial intermediaries, which traditionally take 30-40% fees. This decentralization means job-seekers, freelancers, and employers can interact more directly and efficiently. Work X aims to facilitate a zero marginal cost platform economy, which benefits gig workers and freelancers. This approach is designed to efficiently match job-seekers and freelancers with their ideal employers​. By eliminating commercial fees, Work X can minimize labor costs and optimize salaries for its users. Work X achieves this while ensuring that users only pay for fundamental services necessary to run the platform. Users can post their talents or job vacancies on Work X, facilitating a match between job-seekers or freelancers and employers. The decentralized platform allows users to showcase their verified skills and company details, increasing their chances of finding suitable jobs or candidates. Work X is powered by a utility token $WORK and is governed by a Decentralized Autonomous Organization (DAO). Work X functions as a non-profit organization responsible for the continuous development and maintenance of the platform.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Work X (WORK) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

Work X (WORK) Token Ekonomisi

Work X (WORK) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. WORK tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!