Wormhole Bridged WSOL (WSOL) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 200,97 $ 200,97 $ 200,97 24 sa Düşük $ 217,28 $ 217,28 $ 217,28 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 200,97$ 200,97 $ 200,97 24 sa Yüksek $ 217,28$ 217,28 $ 217,28 Tüm Zamanların En Yükseği $ 303,11$ 303,11 $ 303,11 En Düşük Fiyat $ 8,23$ 8,23 $ 8,23 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,27 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%4,20 Fiyat Değişimi (7 G) +%2,72 Fiyat Değişimi (7 G) +%2,72

Wormhole Bridged WSOL (WSOL) canlı fiyatı $204,26. WSOL, son 24 saat içinde en düşük $ 200,97 ve en yüksek $ 217,28 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. WSOL için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 303,11, en düşük fiyatı ise $ 8,23 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, WSOL son bir saatte -%0,27 değişim gösterdi, 24 saatte -%4,20 ve son 7 günde +%2,72 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Wormhole Bridged WSOL (WSOL) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 91,85M$ 91,85M $ 91,85M Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Toplam Arz 448.688,6178548 448.688,6178548 448.688,6178548

Şu anki Wormhole Bridged WSOL piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki WSOL arzı 0,00 olup, toplam arzı 448688.6178548. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 91,85M.