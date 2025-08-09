WADA Hakkında Daha Fazla Bilgi

Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
Bugünkü Wrapped ADA (WADA) Fiyatı

Wrapped ADA (WADA), şu anda 0,816361 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. WADA / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Wrapped ADA Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%4,07
Wrapped ADA 24 saatlik fiyat değişimi
0,00 USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki WADA / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, WADA fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

USD Bazında Wrapped ADA (WADA) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Wrapped ADA / USD fiyat değişimi, $ +0,03195913.
Son 30 gün içerisinde, Wrapped ADA / USD fiyat değişimi, $ +0,2531535461.
Son 60 gün içerisinde, Wrapped ADA / USD fiyat değişimi, $ +0,1293933817.
Son 90 gün içerisinde, Wrapped ADA / USD fiyat değişimi, $ +0,003553320138023.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,03195913+%4,07
30 Gün$ +0,2531535461+%31,01
60 Gün$ +0,1293933817+%15,85
90 Gün$ +0,003553320138023+%0,44

Wrapped ADA (WADA) Fiyat Analizi

En güncel Wrapped ADA fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,776634
$ 0,776634$ 0,776634

$ 0,816674
$ 0,816674$ 0,816674

$ 1,32
$ 1,32$ 1,32

+%2,14

+%4,07

+%12,34

Wrapped ADA (WADA) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

--
----

0,00
0,00 0,00

Wrapped ADA (WADA) Nedir?

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Wrapped ADA (WADA) Kaynağı

Resmi Websitesi

Wrapped ADA (WADA) Token Ekonomisi

Wrapped ADA (WADA) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. WADA tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Wrapped ADA (WADA) Hakkında Diğer Sorular

Sorumluluk Reddi

WADA Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 WADA / VND
21.482,539715
1 WADA / AUD
A$1,24903233
1 WADA / GBP
0,60410714
1 WADA / EUR
0,69390685
1 WADA / USD
$0,816361
1 WADA / MYR
RM3,46137064
1 WADA / TRY
33,20140187
1 WADA / JPY
¥120,005067
1 WADA / ARS
ARS$1.074,15147658
1 WADA / RUB
65,30071639
1 WADA / INR
71,61118692
1 WADA / IDR
Rp13.167,11105983
1 WADA / KRW
1.133,82746568
1 WADA / PHP
46,32848675
1 WADA / EGP
￡E.39,62616294
1 WADA / BRL
R$4,43284023
1 WADA / CAD
C$1,11841457
1 WADA / BDT
99,1062254
1 WADA / NGN
1.250,16707179
1 WADA / UAH
33,74020013
1 WADA / VES
Bs104,494208
1 WADA / CLP
$790,237448
1 WADA / PKR
Rs231,45467072
1 WADA / KZT
440,79412195
1 WADA / THB
฿26,38478752
1 WADA / TWD
NT$24,4091939
1 WADA / AED
د.إ2,99604487
1 WADA / CHF
Fr0,6530888
1 WADA / HKD
HK$6,40027024
1 WADA / MAD
.د.م7,37990344
1 WADA / MXN
$15,16798738
1 WADA / PLN
2,97155404
1 WADA / RON
лв3,55117035
1 WADA / SEK
kr7,81257477
1 WADA / BGN
лв1,36332287
1 WADA / HUF
Ft277,19537755
1 WADA / CZK
17,12725378
1 WADA / KWD
د.ك0,248990105
1 WADA / ILS
2,80011823