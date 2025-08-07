Wrapped BUSD (WBUSD) Nedir?

WRAP is a decentralized bridge between Ethereum and Tezos. Transfer your ERC20 and ERC721 tokens from Ethereum to the Tezos blockchain and get $WRAP tokens.

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Wrapped BUSD (WBUSD) Kaynağı Resmi Websitesi

Wrapped BUSD (WBUSD) Token Ekonomisi

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