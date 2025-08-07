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Wrapped DFI Fiyatı (DFI)

Listelenmedi

Wrapped DFI (DFI) Canlı Fiyat Grafiği

$0,02917626
$0,02917626$0,02917626
%0,001D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Wrapped DFI (DFI) Fiyatı

Wrapped DFI (DFI), şu anda 0,02917626 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. DFI / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Wrapped DFI Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
%0,00
Wrapped DFI 24 saatlik fiyat değişimi
0,00 USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Wrapped DFI (DFI) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Wrapped DFI / USD fiyat değişimi, $ 0,0.
Son 30 gün içerisinde, Wrapped DFI / USD fiyat değişimi, $ 0,0000000000.
Son 60 gün içerisinde, Wrapped DFI / USD fiyat değişimi, $ 0,0000000000.
Son 90 gün içerisinde, Wrapped DFI / USD fiyat değişimi, $ -0,00000000226703042.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0,0%0,00
30 Gün$ 0,0000000000%0,00
60 Gün$ 0,0000000000%0,00
90 Gün$ -0,00000000226703042-%0,00

Wrapped DFI (DFI) Fiyat Analizi

En güncel Wrapped DFI fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,02917626
$ 0,02917626$ 0,02917626

$ 0,02917626
$ 0,02917626$ 0,02917626

$ 0,122768
$ 0,122768$ 0,122768

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Wrapped DFI (DFI) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

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Wrapped DFI (DFI) Nedir?

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Wrapped DFI (DFI) Kaynağı

Resmi Websitesi

Wrapped DFI (DFI) Token Ekonomisi

Wrapped DFI (DFI) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. DFI tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

DFI Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 DFI / VND
767,7732819
1 DFI / AUD
A$0,0446396778
1 DFI / GBP
0,0215904324
1 DFI / EUR
0,024799821
1 DFI / USD
$0,02917626
1 DFI / MYR
RM0,1231238172
1 DFI / TRY
1,1863067316
1 DFI / JPY
¥4,28891022
1 DFI / ARS
ARS$38,849649003
1 DFI / RUB
2,3341008
1 DFI / INR
2,5596332898
1 DFI / IDR
Rp478,2992677344
1 DFI / KRW
40,4102871504
1 DFI / PHP
1,6720914606
1 DFI / EGP
￡E.1,4132980344
1 DFI / BRL
R$0,1595941422
1 DFI / CAD
C$0,0399714762
1 DFI / BDT
3,5504590794
1 DFI / NGN
44,611960353
1 DFI / UAH
1,213732416
1 DFI / VES
Bs3,67620876
1 DFI / CLP
$28,47602976
1 DFI / PKR
Rs8,2440440256
1 DFI / KZT
15,6775715484
1 DFI / THB
฿0,9435602484
1 DFI / TWD
NT$0,8729536992
1 DFI / AED
د.إ0,1070768742
1 DFI / CHF
Fr0,023341008
1 DFI / HKD
HK$0,2287418784
1 DFI / MAD
.د.م0,2649204408
1 DFI / MXN
$0,5438454864
1 DFI / PLN
0,1070768742
1 DFI / RON
лв0,1272084936
1 DFI / SEK
kr0,2809673838
1 DFI / BGN
лв0,0490161168
1 DFI / HUF
Ft9,9814903086
1 DFI / CZK
0,615619086
1 DFI / KWD
د.ك0,0088987593
1 DFI / ILS
0,0997828092