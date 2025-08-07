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Wrapped OUSD Fiyatı (WOUSD)

Listelenmedi

Wrapped OUSD (WOUSD) Canlı Fiyat Grafiği

$1,24
$1,24$1,24
+%0,101D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Wrapped OUSD (WOUSD) Fiyatı

Wrapped OUSD (WOUSD), şu anda 1,24 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. WOUSD / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Wrapped OUSD Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%0,11
Wrapped OUSD 24 saatlik fiyat değişimi
0,00 USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Wrapped OUSD (WOUSD) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Wrapped OUSD / USD fiyat değişimi, $ +0,00137875.
Son 30 gün içerisinde, Wrapped OUSD / USD fiyat değişimi, $ +0,0076884960.
Son 60 gün içerisinde, Wrapped OUSD / USD fiyat değişimi, $ +0,0115316280.
Son 90 gün içerisinde, Wrapped OUSD / USD fiyat değişimi, $ +0,003975787407536.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,00137875+%0,11
30 Gün$ +0,0076884960+%0,62
60 Gün$ +0,0115316280+%0,93
90 Gün$ +0,003975787407536+%0,32

Wrapped OUSD (WOUSD) Fiyat Analizi

En güncel Wrapped OUSD fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 1,24
$ 1,24$ 1,24

$ 1,25
$ 1,25$ 1,25

$ 1,7
$ 1,7$ 1,7

-%0,15

+%0,11

+%0,05

Wrapped OUSD (WOUSD) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

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0,00
0,00 0,00

Wrapped OUSD (WOUSD) Nedir?

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Wrapped OUSD (WOUSD) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Wrapped OUSD (WOUSD) Token Ekonomisi

Wrapped OUSD (WOUSD) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. WOUSD tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

WOUSD Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 WOUSD / VND
32.630,6
1 WOUSD / AUD
A$1,8972
1 WOUSD / GBP
0,9176
1 WOUSD / EUR
1,054
1 WOUSD / USD
$1,24
1 WOUSD / MYR
RM5,2328
1 WOUSD / TRY
50,406
1 WOUSD / JPY
¥182,28
1 WOUSD / ARS
ARS$1.651,122
1 WOUSD / RUB
99,2
1 WOUSD / INR
108,7728
1 WOUSD / IDR
Rp20.327,8656
1 WOUSD / KRW
1.717,4496
1 WOUSD / PHP
71,052
1 WOUSD / EGP
￡E.60,0656
1 WOUSD / BRL
R$6,7828
1 WOUSD / CAD
C$1,6988
1 WOUSD / BDT
150,8956
1 WOUSD / NGN
1.896,022
1 WOUSD / UAH
51,584
1 WOUSD / VES
Bs156,24
1 WOUSD / CLP
$1.210,24
1 WOUSD / PKR
Rs350,3744
1 WOUSD / KZT
666,3016
1 WOUSD / THB
฿40,1016
1 WOUSD / TWD
NT$37,1008
1 WOUSD / AED
د.إ4,5508
1 WOUSD / CHF
Fr0,992
1 WOUSD / HKD
HK$9,7216
1 WOUSD / MAD
.د.م11,2592
1 WOUSD / MXN
$23,1012
1 WOUSD / PLN
4,5508
1 WOUSD / RON
лв5,4064
1 WOUSD / SEK
kr11,9164
1 WOUSD / BGN
лв2,0832
1 WOUSD / HUF
Ft423,9312
1 WOUSD / CZK
26,1516
1 WOUSD / KWD
د.ك0,3782
1 WOUSD / ILS
4,2408