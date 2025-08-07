X Protocol Fiyatı (POT)
X Protocol (POT), şu anda 0,00496807 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. POT / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, X Protocol / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, X Protocol / USD fiyat değişimi, $ -0,0014517465.
Son 60 gün içerisinde, X Protocol / USD fiyat değişimi, $ +0,0024193407.
Son 90 gün içerisinde, X Protocol / USD fiyat değişimi, $ +0,0013116468658429753.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-%0,18
|30 Gün
|$ -0,0014517465
|-%29,22
|60 Gün
|$ +0,0024193407
|+%48,70
|90 Gün
|$ +0,0013116468658429753
|+%35,87
En güncel X Protocol fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-%0,01
-%0,18
-%1,91
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
X Protocol is the first metaverse+ application portal programmed using RUST language with source-generated gameplay and land economy model. It also provides low-cost access to the Metaverse for DAPPs on heterogeneous chains, sharing X Protocol's users while making the X Protocol ecosystem more prosperous. X Protocol will strive to become the “Ready Player One”‘s World + STEAM platform in the blockchain space. Considering that Polka JS. wallet does not support mobile devices, X Protocol will be deployed on multiple public chains such as Polkadot, Solana, Polygon, Ethereum, BSC, etc. in order to serve more users.
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|1 POT / VND
₫130,73476205
|1 POT / AUD
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|1 POT / GBP
￡0,0036763718
|1 POT / EUR
€0,0042228595
|1 POT / USD
$0,00496807
|1 POT / MYR
RM0,0209652554
|1 POT / TRY
₺0,2019520455
|1 POT / JPY
¥0,73030629
|1 POT / ARS
ARS$6,6240767731
|1 POT / RUB
₽0,3974456
|1 POT / INR
₹0,4357991004
|1 POT / IDR
Rp81,4437574608
|1 POT / KRW
₩6,8809756728
|1 POT / PHP
₱0,2846207303
|1 POT / EGP
￡E.0,2407029915
|1 POT / BRL
R$0,0271256622
|1 POT / CAD
C$0,0068062559
|1 POT / BDT
৳0,6045644383
|1 POT / NGN
₦7,5964274335
|1 POT / UAH
₴0,206671712
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Bs0,62597682
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|1 POT / PKR
Rs1,4037778592
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฿0,1606673838
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