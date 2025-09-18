XBANANA (XBANANA) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00004796 $ 0,00004796 $ 0,00004796 24 sa Düşük $ 0,00026998 $ 0,00026998 $ 0,00026998 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00004796$ 0,00004796 $ 0,00004796 24 sa Yüksek $ 0,00026998$ 0,00026998 $ 0,00026998 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00026998$ 0,00026998 $ 0,00026998 En Düşük Fiyat $ 0,00004796$ 0,00004796 $ 0,00004796 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%6,48 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%5,05 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

XBANANA (XBANANA) canlı fiyatı $0,00009628. XBANANA, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00004796 ve en yüksek $ 0,00026998 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. XBANANA için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00026998, en düşük fiyatı ise $ 0,00004796 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, XBANANA son bir saatte +%6,48 değişim gösterdi, 24 saatte +%5,05 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

XBANANA (XBANANA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 92,56K$ 92,56K $ 92,56K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 92,56K$ 92,56K $ 92,56K Dolaşım Arzı 961,44M 961,44M 961,44M Toplam Arz 961.438.067,6405421 961.438.067,6405421 961.438.067,6405421

Şu anki XBANANA piyasa değeri $ 92,56K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki XBANANA arzı 961,44M olup, toplam arzı 961438067.6405421. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 92,56K.