XBANANA Fiyatı (XBANANA)

Listelenmedi

1 XBANANA / USD Canlı Fiyatı:

--
----
+%4,301D
USD
XBANANA (XBANANA) Canlı Fiyat Grafiği
XBANANA (XBANANA) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
24 sa Düşük
$ 0,00026998
$ 0,00026998$ 0,00026998
24 sa Yüksek

+%6,48

+%5,05

--

--

XBANANA (XBANANA) canlı fiyatı $0,00009628. XBANANA, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00004796 ve en yüksek $ 0,00026998 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. XBANANA için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00026998, en düşük fiyatı ise $ 0,00004796 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, XBANANA son bir saatte +%6,48 değişim gösterdi, 24 saatte +%5,05 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

XBANANA (XBANANA) Piyasa Bilgileri

--
----

Şu anki XBANANA piyasa değeri $ 92,56K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki XBANANA arzı 961,44M olup, toplam arzı 961438067.6405421. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 92,56K.

XBANANA (XBANANA) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, XBANANA / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, XBANANA / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, XBANANA / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, XBANANA / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0+%5,05
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

XBANANA (XBANANA) Nedir?

Born on the X Layer chain, we're peeling away the boring side of crypto and serving potassium-powered profits. Think of us as your jungle crew: wild, unstoppable, and always ripe for growth.

XBANANA (XBANANA) Kaynağı

Resmi Websitesi

XBANANA Fiyat Tahmini (USD)

XBANANA (XBANANA) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? XBANANA (XBANANA) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak XBANANA için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

XBANANA fiyat tahminini hemen kontrol edin!

XBANANA Varlığından Yerel Para Birimlerine

XBANANA (XBANANA) Token Ekonomisi

XBANANA (XBANANA) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. XBANANA tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: XBANANA (XBANANA) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü XBANANA (XBANANA) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı XBANANA fiyatı, 0,00009628 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
XBANANA / USD güncel fiyatı nedir?
XBANANA / USD güncel fiyatı $ 0,00009628. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
XBANANA varlığının piyasa değeri nedir?
XBANANA piyasa değeri $ 92,56K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki XBANANA arzı nedir?
Dolaşımdaki XBANANA arzı, 961,44M USD.
XBANANA için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
XBANANA, ATH fiyatı olan 0,00026998 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük XBANANA fiyatı (ATL) nedir?
XBANANA, ATL fiyatı olan 0,00004796 USD değerine düştü.
XBANANA işlem hacmi nedir?
XBANANA için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
XBANANA bu yıl daha da yükselir mi?
XBANANA piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için XBANANA fiyat tahminine göz atın.
Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.