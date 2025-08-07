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xDai Native Comb Fiyatı (XCOMB)

Listelenmedi

xDai Native Comb (XCOMB) Canlı Fiyat Grafiği

$0.00460362
$0.00460362$0.00460362
0.00%1D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü xDai Native Comb (XCOMB) Fiyatı

xDai Native Comb (XCOMB), şu anda 0.00460362 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0.00 USD piyasa değerine sahiptir. XCOMB / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

xDai Native Comb Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
--
xDai Native Comb 24 saatlik fiyat değişimi
0.00 USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında xDai Native Comb (XCOMB) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, xDai Native Comb / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, xDai Native Comb / USD fiyat değişimi, $ -0.0002598766.
Son 60 gün içerisinde, xDai Native Comb / USD fiyat değişimi, $ -0.0005747536.
Son 90 gün içerisinde, xDai Native Comb / USD fiyat değişimi, $ -0.000678448346774158.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0--
30 Gün$ -0.0002598766-5.64%
60 Gün$ -0.0005747536-12.48%
90 Gün$ -0.000678448346774158-12.84%

xDai Native Comb (XCOMB) Fiyat Analizi

En güncel xDai Native Comb fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

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$ 82.1
$ 82.1$ 82.1

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xDai Native Comb (XCOMB) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

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xDai Native Comb (XCOMB) Kaynağı

Resmi Websitesi

xDai Native Comb (XCOMB) Token Ekonomisi

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XCOMB Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 XCOMB / VND
121.1442603
1 XCOMB / AUD
A$0.0070435386
1 XCOMB / GBP
0.0034066788
1 XCOMB / EUR
0.003913077
1 XCOMB / USD
$0.00460362
1 XCOMB / MYR
RM0.0194272764
1 XCOMB / TRY
0.187137153
1 XCOMB / JPY
¥0.67673214
1 XCOMB / ARS
ARS$6.1381446546
1 XCOMB / RUB
0.3682896
1 XCOMB / INR
0.4037835102
1 XCOMB / IDR
Rp75.4691682528
1 XCOMB / KRW
6.3761978448
1 XCOMB / PHP
0.2637413898
1 XCOMB / EGP
￡E.0.223045389
1 XCOMB / BRL
R$0.0251357652
1 XCOMB / CAD
C$0.0063069594
1 XCOMB / BDT
0.5602145178
1 XCOMB / NGN
7.039165161
1 XCOMB / UAH
0.191510592
1 XCOMB / VES
Bs0.58005612
1 XCOMB / CLP
$4.4885295
1 XCOMB / PKR
Rs1.3007988672
1 XCOMB / KZT
2.4737091708
1 XCOMB / THB
฿0.1488810708
1 XCOMB / TWD
NT$0.1376942742
1 XCOMB / AED
د.إ0.0168952854
1 XCOMB / CHF
Fr0.003682896
1 XCOMB / HKD
HK$0.0360923808
1 XCOMB / MAD
.د.م0.0418008696
1 XCOMB / MXN
$0.0857194044
1 XCOMB / PLN
0.0168492492
1 XCOMB / RON
лв0.020025747
1 XCOMB / SEK
kr0.0442407882
1 XCOMB / BGN
лв0.0077340816
1 XCOMB / HUF
Ft1.5727807368
1 XCOMB / CZK
0.0970443096
1 XCOMB / KWD
د.ك0.0014041041
1 XCOMB / ILS
0.0157443804