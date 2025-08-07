xHashtag (XTAG) Nedir?

Building on Solana, xHashtag is a DAO for the FutureOfWork that helps Communities grow by engaging in Play2Earn. Projects can leverage community talent to accelerate community growth by rewarding valuable actions in their own tokens with optional vesting to balance sell pressure. From a user's perspective, xHashtag offers a way to earn crypto rewards for completing an array of on-chain and off-chain activities, while for the project, it presents a way to effectively increase off-chain and on-chain engagement on a daily basis through tokenized rewards.With xHashtag, users can start earning crypto with zero investment & risk and staking XTAG enhances the earning potential of the user.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

xHashtag (XTAG) Kaynağı Resmi Websitesi

xHashtag (XTAG) Token Ekonomisi

xHashtag (XTAG) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. XTAG tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!