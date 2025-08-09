xLLM2 (XLLM2) Nedir?

xLLM2 is an open-source project that integrates large language models (LLMs) with blockchain technology, creating an intelligent and user-friendly interface for the Base & BNBChain ecosystem. xLLM2 Intelligent Agent System 1. Advanced natural language processing (NLP) optimized for DeFi, NFTs, and Base & BNBChain native operations. 2. Harness state-of-the-art AI models such as Claude 3.5-Sonnet and GPT-4 for decision-making and automation. 3. Sophisticated function-calling capabilities to execute complex blockchain transactions effortlessly.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

xLLM2 (XLLM2) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

xLLM2 (XLLM2) Token Ekonomisi

xLLM2 (XLLM2) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. XLLM2 tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!