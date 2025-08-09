XPS Hakkında Daha Fazla Bilgi

Xpansion Game Fiyatı (XPS)

Listelenmedi

Xpansion Game (XPS) Canlı Fiyat Grafiği

$0,00068537
$0,00068537
+%0,301D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Xpansion Game (XPS) Fiyatı

Xpansion Game (XPS), şu anda 0,00068537 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. XPS / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Xpansion Game Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%0,32
Xpansion Game 24 saatlik fiyat değişimi
0,00 USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki XPS / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, XPS fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

USD Bazında Xpansion Game (XPS) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Xpansion Game / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Xpansion Game / USD fiyat değişimi, $ +0,0000721487.
Son 60 gün içerisinde, Xpansion Game / USD fiyat değişimi, $ -0,0000049241.
Son 90 gün içerisinde, Xpansion Game / USD fiyat değişimi, $ -0,0000070383749694656.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0+%0,32
30 Gün$ +0,0000721487+%10,53
60 Gün$ -0,0000049241-%0,71
90 Gün$ -0,0000070383749694656-%1,01

Xpansion Game (XPS) Fiyat Analizi

En güncel Xpansion Game fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,00068042
$ 0,00068042

$ 0,00068724
$ 0,00068724

$ 0,147439
$ 0,147439

%0,00

+%0,32

-%0,78

Xpansion Game (XPS) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0,00
$ 0,00

--
--

0,00
0,00

Xpansion Game (XPS) Nedir?

Xpansion will grow into a Decentralized Autonomous Organization. An integrated on-chain open economy, driven by on-chain decentralized player governance. A game world fully run by its players, open to interface and integrate with other economies.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Xpansion Game (XPS) Kaynağı

Resmi Websitesi

Xpansion Game (XPS) Token Ekonomisi

Xpansion Game (XPS) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. XPS tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Xpansion Game (XPS) Hakkında Diğer Sorular

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

XPS Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 XPS / VND
18,03551155
1 XPS / AUD
A$0,0010486161
1 XPS / GBP
0,0005071738
1 XPS / EUR
0,0005825645
1 XPS / USD
$0,00068537
1 XPS / MYR
RM0,0029059688
1 XPS / TRY
0,0278739979
1 XPS / JPY
¥0,10074939
1 XPS / ARS
ARS$0,9017961386
1 XPS / RUB
0,0548227463
1 XPS / INR
0,0601206564
1 XPS / IDR
Rp11,0543532911
1 XPS / KRW
0,9518966856
1 XPS / PHP
0,0388947475
1 XPS / EGP
￡E.0,0332678598
1 XPS / BRL
R$0,0037215591
1 XPS / CAD
C$0,0009389569
1 XPS / BDT
0,083203918
1 XPS / NGN
1,0495687643
1 XPS / UAH
0,0283263421
1 XPS / VES
Bs0,08772736
1 XPS / CLP
$0,66343816
1 XPS / PKR
Rs0,1943161024
1 XPS / KZT
0,3700655315
1 XPS / THB
฿0,0221511584
1 XPS / TWD
NT$0,020492563
1 XPS / AED
د.إ0,0025153079
1 XPS / CHF
Fr0,000548296
1 XPS / HKD
HK$0,0053733008
1 XPS / MAD
.د.م0,0061957448
1 XPS / MXN
$0,0127341746
1 XPS / PLN
0,0024947468
1 XPS / RON
лв0,0029813595
1 XPS / SEK
kr0,0065589909
1 XPS / BGN
лв0,0011445679
1 XPS / HUF
Ft0,2327173835
1 XPS / CZK
0,0143790626
1 XPS / KWD
د.ك0,00020903785
1 XPS / ILS
0,0023508191