XPLA Fiyatı (XPLA)
XPLA (XPLA), şu anda 0,04532471 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 37,61M USD piyasa değerine sahiptir. XPLA / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, XPLA / USD fiyat değişimi, $ +0,00019925.
Son 30 gün içerisinde, XPLA / USD fiyat değişimi, $ +0,0096455741.
Son 60 gün içerisinde, XPLA / USD fiyat değişimi, $ +0,0130829911.
Son 90 gün içerisinde, XPLA / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0,00019925
|+%0,44
|30 Gün
|$ +0,0096455741
|+%21,28
|60 Gün
|$ +0,0130829911
|+%28,87
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel XPLA fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+%1,62
+%0,44
-%8,55
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
XPLA is a Layer 1 blockchain that serves as a hub for digital media content. It encompasses a wide range of digital content, including Web3 games, blockchain gaming platform, NFT marketplace, and metaverse, with the intent of ‘Explore & Play.’ With a leading blockchain infrastructure empowered by a sustainable ecosystem, native SDK, and diverse middleware that fosters a developer-friendly environment, XPLA takes a leap as the core global blockchain hub. XPLA is a collaborative blockchain, where partners with expertise in technology, security, and content come together to contribute their exceptional skills. Central to its mission is the creation of a sustainable blockchain gaming ecosystem, anchored by the 'Play to Own' principle. This ethos ensures that the ownership and efforts of gamers are respected and valued. XPLA Mainnet utilizes the Cosmos SDK and expands consistently through interoperability with various chains based on Cosmos IBC. It has established an environment that supports COSMWASM and EVM for active interaction with other ecosystems and is compatible with smart contracts coded in Solidity through EVM compatibility. Within the XPLA mainnet, a vibrant ecosystem of diverse genres of games and DApps is continuously maturing. Having recently onboarded top-notch IPs such as The Walking Dead: All-Stars, Summoners War: Chronicles, and MiniGame Party, including the first cross-chain game, Idle Ninja Online, XPLA is not merely progressing, but propelling ahead as a pivotal, content-driven blockchain, exhibiting an impressive spectrum of services.
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|1 XPLA / VND
₫1.192,71974365
|1 XPLA / AUD
A$0,0693468063
|1 XPLA / GBP
￡0,0326337912
|1 XPLA / EUR
€0,0385260035
|1 XPLA / USD
$0,04532471
|1 XPLA / MYR
RM0,1912702762
|1 XPLA / TRY
₺1,808455929
|1 XPLA / JPY
¥6,52675824
|1 XPLA / RUB
₽3,5575364879
|1 XPLA / INR
₹3,875262705
|1 XPLA / IDR
Rp731,0436073313
|1 XPLA / KRW
₩61,8342356175
|1 XPLA / PHP
₱2,5635655976
|1 XPLA / EGP
￡E.2,2603432877
|1 XPLA / BRL
R$0,2483794108
|1 XPLA / CAD
C$0,0620948527
|1 XPLA / BDT
৳5,5404925504
|1 XPLA / NGN
₦69,945092472
|1 XPLA / UAH
₴1,8886806657
|1 XPLA / VES
Bs4,80441926
|1 XPLA / PKR
Rs12,8577137328
|1 XPLA / KZT
₸23,5697556942
|1 XPLA / THB
฿1,4698803453
|1 XPLA / TWD
NT$1,318949061
|1 XPLA / AED
د.إ0,1663416857
|1 XPLA / CHF
Fr0,0358065209
|1 XPLA / HKD
HK$0,3553457264
|1 XPLA / MAD
.د.م0,4097353784
|1 XPLA / MXN
$0,8530110422
|1 XPLA / PLN
zł0,1636222031