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Xpunk Labs Fiyatı (XPUNK)

Xpunk Labs (XPUNK) Canlı Fiyat Grafiği

$0,251097
$0,251097$0,251097
-%13,401D
USD

Bugünkü Xpunk Labs (XPUNK) Fiyatı

Xpunk Labs (XPUNK), şu anda 0,251097 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. XPUNK / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Xpunk Labs Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
-%13,44
Xpunk Labs 24 saatlik fiyat değişimi
0,00 USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Xpunk Labs (XPUNK) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Xpunk Labs / USD fiyat değişimi, $ -0,0390093949724358.
Son 30 gün içerisinde, Xpunk Labs / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Xpunk Labs / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Xpunk Labs / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,0390093949724358-%13,44
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Xpunk Labs (XPUNK) Fiyat Analizi

En güncel Xpunk Labs fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,242054
$ 0,242054$ 0,242054

$ 0,290137
$ 0,290137$ 0,290137

$ 0,437263
$ 0,437263$ 0,437263

+%0,00

-%13,44

--

Xpunk Labs (XPUNK) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

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0,00
0,00 0,00

Xpunk Labs (XPUNK) Nedir?

XPUNK Labs is a Web3 gaming project that combines immersive cyberpunk aesthetics with blockchain functionality. It offers a decentralized gaming experience where players can earn rewards based on skill, gain governance rights, and maintain true ownership of in-game assets. All core features are powered by the native $XPUNK token, which supports transactions, participation in decision-making, and access to exclusive in-game utilities.

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Xpunk Labs (XPUNK) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Xpunk Labs (XPUNK) Token Ekonomisi

Xpunk Labs (XPUNK) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. XPUNK tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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XPUNK Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 XPUNK / VND
6.607,617555
1 XPUNK / AUD
A$0,38417841
1 XPUNK / GBP
0,18581178
1 XPUNK / EUR
0,21343245
1 XPUNK / USD
$0,251097
1 XPUNK / MYR
RM1,06214031
1 XPUNK / TRY
10,1443188
1 XPUNK / JPY
¥36,911259
1 XPUNK / RUB
19,63327443
1 XPUNK / INR
21,65711625
1 XPUNK / IDR
Rp4.116,34360368
1 XPUNK / KRW
348,26149512
1 XPUNK / PHP
14,312529
1 XPUNK / EGP
￡E.12,36652725
1 XPUNK / BRL
R$1,39609932
1 XPUNK / CAD
C$0,34149192
1 XPUNK / BDT
30,50075259
1 XPUNK / NGN
383,93986785
1 XPUNK / UAH
10,4958546
1 XPUNK / VES
Bs29,629446
1 XPUNK / CLP
$239,546538
1 XPUNK / PKR
Rs71,25128472
1 XPUNK / KZT
132,64450122
1 XPUNK / THB
฿8,09787825
1 XPUNK / TWD
NT$7,3822518
1 XPUNK / AED
د.إ0,92152599
1 XPUNK / CHF
Fr0,19836663
1 XPUNK / HKD
HK$1,96860048
1 XPUNK / MAD
.د.م2,259873
1 XPUNK / MXN
$4,68798099
1 XPUNK / PLN
0,91148211
1 XPUNK / RON
лв1,08725001
1 XPUNK / SEK
kr2,40299829
1 XPUNK / BGN
лв0,41933199
1 XPUNK / HUF
Ft85,75715841
1 XPUNK / CZK
5,28810282
1 XPUNK / KWD
د.ك0,076584585
1 XPUNK / ILS
0,84117495