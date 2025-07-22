Xpunk Labs (XPUNK) Nedir?

XPUNK Labs is a Web3 gaming project that combines immersive cyberpunk aesthetics with blockchain functionality. It offers a decentralized gaming experience where players can earn rewards based on skill, gain governance rights, and maintain true ownership of in-game assets. All core features are powered by the native $XPUNK token, which supports transactions, participation in decision-making, and access to exclusive in-game utilities.

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Xpunk Labs (XPUNK) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

Xpunk Labs (XPUNK) Token Ekonomisi

Xpunk Labs (XPUNK) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. XPUNK tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!