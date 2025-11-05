Y8U AI (Y8U) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Düşük $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0$ 0 $ 0 24 sa Yüksek $ 0$ 0 $ 0 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,052433$ 0,052433 $ 0,052433 En Düşük Fiyat $ 0,00291619$ 0,00291619 $ 0,00291619 Fiyat Değişimi (1 Sa) -- Fiyat Değişimi (1 Gün) -- Fiyat Değişimi (7 G) %0,00 Fiyat Değişimi (7 G) %0,00

Y8U AI (Y8U) canlı fiyatı $0,01327413. Y8U, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. Y8U için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,052433, en düşük fiyatı ise $ 0,00291619 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, Y8U son bir saatte -- değişim gösterdi, 24 saatte -- ve son 7 günde %0,00 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Y8U AI (Y8U) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 1,33M$ 1,33M $ 1,33M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,33M$ 1,33M $ 1,33M Dolaşım Arzı 100,00M 100,00M 100,00M Toplam Arz 100.000.000,0 100.000.000,0 100.000.000,0

Şu anki Y8U AI piyasa değeri $ 1,33M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki Y8U arzı 100,00M olup, toplam arzı 100000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,33M.