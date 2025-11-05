BorsaDEX+
Bugünkü canlı Y8U AI fiyatı 0,01327413 USD. Y8U / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. Y8U fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.

Y8U Hakkında Daha Fazla Bilgi

Y8U Fiyat Bilgileri

Y8U Nedir

Y8U Resmi Websitesi

Y8U Token Ekonomisi

Y8U Fiyat Tahmini

Y8U AI Fiyatı (Y8U)

1 Y8U / USD Canlı Fiyatı:

$0,01327413
$0,01327413
%0,001D
Y8U AI (Y8U) Canlı Fiyat Grafiği
Y8U AI (Y8U) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
24 sa Düşük
24 sa Yüksek

%0,00

%0,00

Y8U AI (Y8U) canlı fiyatı $0,01327413. Y8U, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. Y8U için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,052433, en düşük fiyatı ise $ 0,00291619 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, Y8U son bir saatte -- değişim gösterdi, 24 saatte -- ve son 7 günde %0,00 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Y8U AI (Y8U) Piyasa Bilgileri

Şu anki Y8U AI piyasa değeri $ 1,33M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki Y8U arzı 100,00M olup, toplam arzı 100000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,33M.

Y8U AI (Y8U) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Y8U AI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Y8U AI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Y8U AI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Y8U AI / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0--
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Y8U AI (Y8U) Nedir?

Y8U AI is a groundbreaking native decentralized protocol engineered on the Humans blockchain, revolutionizing how personal data fuels artificial intelligence in a privacy-first world. At its core, Y8U AI merges content-addressable storage—think IPFS-like efficiency for immutable data anchoring—with smart contract-based consent management, empowering users with granular control over their digital essence. Users encode their unique traits, from voice recordings and facial scans to biometric patterns and behavioral data, as protected data NFTs. These aren't just collectibles; they're fortified vaults of personal IP, where every byte is yours to govern. AI Miners, distributed nodes in the network, can only access and process this data with explicit, revocable consent via on-chain smart contracts, ensuring ethical AI training without the creepy surveillance vibes of centralized giants. The project tackles the AI data hunger head-on: while models like GPT or Stable Diffusion guzzle petabytes of scraped internet slop, Y8U AI flips the script, creating a symbiotic ecosystem where individuals monetize their traits willingly, fostering diverse, bias-resistant AI evolution. It's not just tech; it's a manifesto for data sovereignty in the age of sentience-seeking machines, where your likeness isn't commodified but celebrated as a cornerstone of collective intelligence. (428 characters—wait, let's expand: Imagine a world where your laugh or your gaze isn't fodder for faceless corps but a tradable asset in a decentralized bazaar, driving AI that mirrors humanity's mosaic without erasing its edges.)

Y8U AI (Y8U) Kaynağı

Y8U AI Fiyat Tahmini (USD)

Y8U AI (Y8U) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Y8U AI (Y8U) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Y8U AI için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Y8U AI fiyat tahminini hemen kontrol edin!

Y8U Varlığından Yerel Para Birimlerine

Y8U AI (Y8U) Token Ekonomisi

Y8U AI (Y8U) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. Y8U tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Y8U AI (Y8U) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Y8U AI (Y8U) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı Y8U fiyatı, 0,01327413 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
Y8U / USD güncel fiyatı nedir?
Y8U / USD güncel fiyatı $ 0,01327413. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Y8U AI varlığının piyasa değeri nedir?
Y8U piyasa değeri $ 1,33M USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki Y8U arzı nedir?
Dolaşımdaki Y8U arzı, 100,00M USD.
Y8U için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
Y8U, ATH fiyatı olan 0,052433 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük Y8U fiyatı (ATL) nedir?
Y8U, ATL fiyatı olan 0,00291619 USD değerine düştü.
Y8U işlem hacmi nedir?
Y8U için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
Y8U bu yıl daha da yükselir mi?
Y8U piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için Y8U fiyat tahminine göz atın.
Y8U AI (Y8U) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
11-04 17:22:15Sektör Haberleri
Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi 21'e Düştü, Piyasa "Aşırı Korku" Durumuna Girdi
11-04 15:40:43Sektör Haberleri
Gizlilik sektörü tokenleri yükselmeye devam ediyor, DASH 24 saatte %45'in üzerinde arttı
11-04 13:21:37Sektör Haberleri
Son 24 saatte piyasa genelindeki likidasyonlar 1,2 milyar doları aştı, 320.000'den fazla trader likide edildi
11-04 05:28:00Sektör Haberleri
Geçen hafta, dijital varlık yatırım ürünleri 360 milyon dolarlık net çıkış yaşarken, Bitcoin çıkışları 946 milyon dolara ulaştı
11-04 03:53:00Sektör Haberleri
美國現貨以太坊 ETF 上週淨流入 1480 萬美元，交易量達到 100 億美元
11-03 17:18:56Sektör Haberleri
數據：10月DEX現貨交易量創歷史新高，CEX現貨交易量達到今年1月以來最高水平

