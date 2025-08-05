YAWN (YAWN) Nedir?

Welcome to Yawn’s World! Meet Yawn, the sleepiest member of the group. He was so deep in slumber that he missed the invitation to join the Boys' Club, a regret he's carried ever since. Determined to rise above, Yawn is now launching his own venture with $YAWN, the world's first meme token that enables holders to earn profits from businesses and services developed under the Yawn brand. Our mission is to make Yawn a household name, fostering a community that amplifies our brand's influence. It's Yawn's world; you're just living in it.

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YAWN (YAWN) Kaynağı Resmi Websitesi

YAWN (YAWN) Token Ekonomisi

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