YVBOOST Hakkında Daha Fazla Bilgi

YVBOOST Fiyat Bilgileri

YVBOOST Resmi Websitesi

YVBOOST Token Ekonomisi

YVBOOST Fiyat Tahmini

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

Yearn Compounding veCRV yVault Logosu

Yearn Compounding veCRV yVault Fiyatı (YVBOOST)

Listelenmedi

Yearn Compounding veCRV yVault (YVBOOST) Canlı Fiyat Grafiği

$1,44
$1,44$1,44
%0,001D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Yearn Compounding veCRV yVault (YVBOOST) Fiyatı

Yearn Compounding veCRV yVault (YVBOOST), şu anda 1,44 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. YVBOOST / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Yearn Compounding veCRV yVault Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
--
Yearn Compounding veCRV yVault 24 saatlik fiyat değişimi
0,00 USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki YVBOOST / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, YVBOOST fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

USD Bazında Yearn Compounding veCRV yVault (YVBOOST) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Yearn Compounding veCRV yVault / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Yearn Compounding veCRV yVault / USD fiyat değişimi, $ +0,5621129280.
Son 60 gün içerisinde, Yearn Compounding veCRV yVault / USD fiyat değişimi, $ +0,3547995840.
Son 90 gün içerisinde, Yearn Compounding veCRV yVault / USD fiyat değişimi, $ +0,317803120755822.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0--
30 Gün$ +0,5621129280+%39,04
60 Gün$ +0,3547995840+%24,64
90 Gün$ +0,317803120755822+%28,32

Yearn Compounding veCRV yVault (YVBOOST) Fiyat Analizi

En güncel Yearn Compounding veCRV yVault fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 3,93
$ 3,93$ 3,93

--

--

-%5,86

Yearn Compounding veCRV yVault (YVBOOST) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

--
----

0,00
0,00 0,00

Yearn Compounding veCRV yVault (YVBOOST) Nedir?

Yearn Compounding veCRV yVault All the 3CRV earned from the yveCRV vault is sold to CRV and deposited back into the vault, increasing yvBOOST’s balance of yveCRV.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Yearn Compounding veCRV yVault (YVBOOST) Kaynağı

Resmi Websitesi

Yearn Compounding veCRV yVault (YVBOOST) Token Ekonomisi

Yearn Compounding veCRV yVault (YVBOOST) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. YVBOOST tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Yearn Compounding veCRV yVault (YVBOOST) Hakkında Diğer Sorular

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

YVBOOST Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 YVBOOST / VND
37.893,6
1 YVBOOST / AUD
A$2,2032
1 YVBOOST / GBP
1,0656
1 YVBOOST / EUR
1,224
1 YVBOOST / USD
$1,44
1 YVBOOST / MYR
RM6,0768
1 YVBOOST / TRY
58,536
1 YVBOOST / JPY
¥211,68
1 YVBOOST / ARS
ARS$1.919,9952
1 YVBOOST / RUB
115,2
1 YVBOOST / INR
126,3024
1 YVBOOST / IDR
Rp23.606,5536
1 YVBOOST / KRW
1.994,4576
1 YVBOOST / PHP
82,4976
1 YVBOOST / EGP
￡E.69,768
1 YVBOOST / BRL
R$7,8624
1 YVBOOST / CAD
C$1,9728
1 YVBOOST / BDT
175,2336
1 YVBOOST / NGN
2.201,832
1 YVBOOST / UAH
59,904
1 YVBOOST / VES
Bs181,44
1 YVBOOST / CLP
$1.404
1 YVBOOST / PKR
Rs406,8864
1 YVBOOST / KZT
773,7696
1 YVBOOST / THB
฿46,5696
1 YVBOOST / TWD
NT$43,0704
1 YVBOOST / AED
د.إ5,2848
1 YVBOOST / CHF
Fr1,152
1 YVBOOST / HKD
HK$11,2896
1 YVBOOST / MAD
.د.م13,0752
1 YVBOOST / MXN
$26,7984
1 YVBOOST / PLN
5,2704
1 YVBOOST / RON
лв6,264
1 YVBOOST / SEK
kr13,8384
1 YVBOOST / BGN
лв2,4192
1 YVBOOST / HUF
Ft491,9616
1 YVBOOST / CZK
30,3552
1 YVBOOST / KWD
د.ك0,4392
1 YVBOOST / ILS
4,9248