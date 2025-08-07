Yearn yPRISMA (YPRISMA) Nedir?

yPRISMA is a veToken wrapper, built on top of Prisma Finance. It is a token that represents 1 vePRISMA max-locked to Yearn. It is not redeemable for PRISMA. It has no transfer restrictions and can always be swapped in DEX pools.

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Yearn yPRISMA (YPRISMA) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

Yearn yPRISMA (YPRISMA) Token Ekonomisi

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