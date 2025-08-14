YVYFI Hakkında Daha Fazla Bilgi

YVYFI Fiyat Bilgileri

YVYFI Resmi Websitesi

YVYFI Token Ekonomisi

YVYFI Fiyat Tahmini

YFI yVault Fiyatı (YVYFI)

Listelenmedi

YFI yVault (YVYFI) Canlı Fiyat Grafiği

$6.050,22
+%3,101D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü YFI yVault (YVYFI) Fiyatı

YFI yVault (YVYFI), şu anda 6.050,22 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. YVYFI / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

YFI yVault Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%3,18
YFI yVault 24 saatlik fiyat değişimi
0,00 USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki YVYFI / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, YVYFI fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

USD Bazında YFI yVault (YVYFI) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, YFI yVault / USD fiyat değişimi, $ +188,14.
Son 30 gün içerisinde, YFI yVault / USD fiyat değişimi, $ +490,4913354000.
Son 60 gün içerisinde, YFI yVault / USD fiyat değişimi, $ +1.061,9055733440.
Son 90 gün içerisinde, YFI yVault / USD fiyat değişimi, $ +138,643547670459.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +188,14+%3,18
30 Gün$ +490,4913354000+%8,11
60 Gün$ +1.061,9055733440+%17,55
90 Gün$ +138,643547670459+%2,35

YFI yVault (YVYFI) Fiyat Analizi

En güncel YFI yVault fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 5.909,61
$ 6.175,54
$ 15.730,75
-%0,66

+%3,18

+%15,29

YFI yVault (YVYFI) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0,00
--
0,00
YFI yVault (YVYFI) Nedir?

YFI yVault (YVYFI) Kaynağı

Resmi Websitesi

YFI yVault (YVYFI) Token Ekonomisi

YFI yVault (YVYFI) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. YVYFI tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: YFI yVault (YVYFI) Hakkında Diğer Sorular

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

YVYFI Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 YVYFI / VND
159.211.539,3
1 YVYFI / AUD
A$9.196,3344
1 YVYFI / GBP
4.416,6606
1 YVYFI / EUR
5.142,687
1 YVYFI / USD
$6.050,22
1 YVYFI / MYR
RM25.350,4218
1 YVYFI / TRY
246.727,9716
1 YVYFI / JPY
¥883.332,12
1 YVYFI / ARS
ARS$7.950.352,0932
1 YVYFI / RUB
480.689,979
1 YVYFI / INR
529.091,739
1 YVYFI / IDR
Rp97.584.179,8866
1 YVYFI / KRW
8.356.624,3662
1 YVYFI / PHP
342.684,4608
1 YVYFI / EGP
￡E.292.165,1238
1 YVYFI / BRL
R$32.610,6858
1 YVYFI / CAD
C$8.288,8014
1 YVYFI / BDT
735.585,7476
1 YVYFI / NGN
9.279.464,4228
1 YVYFI / UAH
251.326,1388
1 YVYFI / VES
Bs804.679,26
1 YVYFI / CLP
$5.759.809,44
1 YVYFI / PKR
Rs1.717.778,4624
1 YVYFI / KZT
3.258.043,47
1 YVYFI / THB
฿195.422,106
1 YVYFI / TWD
NT$181.264,5912
1 YVYFI / AED
د.إ22.204,3074
1 YVYFI / CHF
Fr4.840,176
1 YVYFI / HKD
HK$47.433,7248
1 YVYFI / AMD
֏2.320.743,3876
1 YVYFI / MAD
.د.م54.451,98
1 YVYFI / MXN
$112.776,1008
1 YVYFI / PLN
21.962,2986
1 YVYFI / RON
лв26.136,9504
1 YVYFI / SEK
kr57.779,601
1 YVYFI / BGN
лв10.103,8674
1 YVYFI / HUF
Ft2.043.280,2984
1 YVYFI / CZK
126.389,0958
1 YVYFI / KWD
د.ك1.845,3171
1 YVYFI / ILS
20.449,7436