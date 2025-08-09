YO EXCHANGE Fiyatı (YOEX)
YO EXCHANGE (YOEX), şu anda 2,37 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. YOEX / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
MEXC'deki YOEX / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, YOEX fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, YO EXCHANGE / USD fiyat değişimi, $ +0,02313385.
Son 30 gün içerisinde, YO EXCHANGE / USD fiyat değişimi, $ +0,2234613750.
Son 60 gün içerisinde, YO EXCHANGE / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, YO EXCHANGE / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0,02313385
|+%0,98
|30 Gün
|$ +0,2234613750
|+%9,43
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel YO EXCHANGE fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-%0,61
+%0,98
-%0,53
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Most people that deal with crypto are here to make money, wondering to gain a huge income. And this is quite understandable. However, there is a fine point that often gets neglected - the coins or tokens without strong project support are very unlikely to reach the moon with YOEX. That’s why we are here - to make this real. We combined a substantial tokenomic and true projects that have use cases. Our roadmap is a unique invention - we define the phases not by timeframes, but by the Value Leading System! We are going to provide new projects with zero kills, so that the more people trade our token - the more projects are launched. Investors' trust in our token is built upon the value of our project and the tokenomic.
YO EXCHANGE (YOEX) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. YOEX tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!
