YokaiSwap (YOK) Nedir?

YokaiSwap is a next generation interoperable, decentralized trading platform and the first to come from the Nervos network. This DEX (Decentralized Exchange) have AMM (Automated Market Maker) protocol integration which would be essential for priced assets to be algorithmically and efficiently swapped for user to smart contract transactions. YokaiSwap also have Yield Farming and Staking so you can earn passive income after trading. Yokai is actually one of the first projects that received financial backing from inNervation, which is a fund created out of the CMB International and Nervos Network partnership.

YokaiSwap (YOK) Kaynağı Resmi Websitesi

YokaiSwap (YOK) Token Ekonomisi

YokaiSwap (YOK) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. YOK tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!