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Young Fiyatı (YNG)

Young (YNG) Canlı Fiyat Grafiği

$0,469945
$0,469945$0,469945
-%5,401D
USD

Bugünkü Young (YNG) Fiyatı

Young (YNG), şu anda 0,469945 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. YNG / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Young Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
-%5,42
Young 24 saatlik fiyat değişimi
0,00 USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Young (YNG) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Young / USD fiyat değişimi, $ -0,0269379907332402.
Son 30 gün içerisinde, Young / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Young / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Young / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,0269379907332402-%5,42
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Young (YNG) Fiyat Analizi

En güncel Young fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,46976
$ 0,46976$ 0,46976

$ 0,497015
$ 0,497015$ 0,497015

$ 0,497015
$ 0,497015$ 0,497015

-%0,00

-%5,42

--

Young (YNG) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

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Young (YNG) Nedir?

YNG is the utility token of the Young Platform ecosystem, issued on the Ethereum blockchain as an ERC20 token. Distributed to the community since 2018, the Young (YNG) cryptocurrency has grown together with Young Platform, the largest regulated Italian exchange.

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Young (YNG) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Young (YNG) Token Ekonomisi

Young (YNG) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. YNG tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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YNG Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 YNG / VND
12.366,602675
1 YNG / AUD
A$0,71901585
1 YNG / GBP
0,3477593
1 YNG / EUR
0,39945325
1 YNG / USD
$0,469945
1 YNG / MYR
RM1,9925668
1 YNG / TRY
18,97167965
1 YNG / JPY
¥69,55186
1 YNG / RUB
36,9000814
1 YNG / INR
40,4810623
1 YNG / IDR
Rp7.704,0151608
1 YNG / KRW
653,6089049
1 YNG / PHP
26,83855895
1 YNG / EGP
￡E.23,2246819
1 YNG / BRL
R$2,6222931
1 YNG / CAD
C$0,64382465
1 YNG / BDT
57,02782575
1 YNG / NGN
719,66907355
1 YNG / UAH
19,6155043
1 YNG / VES
Bs54,51362
1 YNG / CLP
$452,557035
1 YNG / PKR
Rs133,8873305
1 YNG / KZT
250,3678982
1 YNG / THB
฿15,2168191
1 YNG / TWD
NT$13,82108245
1 YNG / AED
د.إ1,72469815
1 YNG / CHF
Fr0,375956
1 YNG / HKD
HK$3,6843688
1 YNG / MAD
.د.م4,25300225
1 YNG / MXN
$8,81146875
1 YNG / PLN
1,71529925
1 YNG / RON
лв2,0489602
1 YNG / SEK
kr4,5396687
1 YNG / BGN
лв0,7895076
1 YNG / HUF
Ft161,3227196
1 YNG / CZK
9,95813455
1 YNG / KWD
د.ك0,143333225
1 YNG / ILS
1,57431575