Your Futures Exchange Fiyatı (YFX)
Your Futures Exchange (YFX), şu anda 0,01621779 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. YFX / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
MEXC'deki YFX / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, YFX fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, Your Futures Exchange / USD fiyat değişimi, $ +0,00068578.
Son 30 gün içerisinde, Your Futures Exchange / USD fiyat değişimi, $ +0,0077596416.
Son 60 gün içerisinde, Your Futures Exchange / USD fiyat değişimi, $ +0,0092626902.
Son 90 gün içerisinde, Your Futures Exchange / USD fiyat değişimi, $ +0,006964735331927864.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0,00068578
|+%4,42
|30 Gün
|$ +0,0077596416
|+%47,85
|60 Gün
|$ +0,0092626902
|+%57,11
|90 Gün
|$ +0,006964735331927864
|+%75,27
En güncel Your Futures Exchange fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+%2,28
+%4,42
+%31,12
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
YFX (Your Futures Exchange) is a completely transparent decentralized perpetual contract trading platform. All funds are managed by smart contracts. The platform cannot operate any funds of users. All smart contract codes are open source and audited and attacked by professional institutions. verification. Through smart contracts, users can deposit funds and withdraw their funds at any time. YFX is a cross-chain decentralized perpetual contract trading platform based on Ethereum, TRON, Binance Smart Chain, Huobi Ecological Chain, OKEx public chain, and Polkadot, providing up to 100 times leverage to trade BTC, ETH and other assets . The platform adopts the leading QIC-AMM market maker pool trading method to provide users with extremely high liquidity and extremely low trading slippage. Support trading based on HT, USDT, ETH, BTC and other currencies issued by Huobi Ecochain as margin, including currency-based contracts of BTC, ETH, BNB, forward contracts of USDT, and mixed contracts with other Tokens as margin.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Your Futures Exchange (YFX) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. YFX tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 YFX / VND
₫426,77114385
|1 YFX / AUD
A$0,0246510408
|1 YFX / GBP
￡0,0118389867
|1 YFX / EUR
€0,0137851215
|1 YFX / USD
$0,01621779
|1 YFX / MYR
RM0,0679525401
|1 YFX / TRY
₺0,6613614762
|1 YFX / JPY
¥2,36779734
|1 YFX / ARS
ARS$21,3111491274
|1 YFX / RUB
₽1,2885034155
|1 YFX / INR
₹1,4182457355
|1 YFX / IDR
Rp261,5772214437
|1 YFX / KRW
₩22,4001737259
|1 YFX / PHP
₱0,9185756256
|1 YFX / EGP
￡E.0,7831570791
|1 YFX / BRL
R$0,0874138881
|1 YFX / CAD
C$0,0222183723
|1 YFX / BDT
৳1,9717589082
|1 YFX / NGN
₦24,8738732346
|1 YFX / UAH
₴0,6736869966
|1 YFX / VES
Bs2,15696607
|1 YFX / CLP
$15,43933608
|1 YFX / PKR
Rs4,6045549368
|1 YFX / KZT
₸8,733279915
|1 YFX / THB
฿0,523834617
|1 YFX / TWD
NT$0,4858849884
|1 YFX / AED
د.إ0,0595192893
|1 YFX / CHF
Fr0,012974232
|1 YFX / HKD
HK$0,1271474736
|1 YFX / AMD
֏6,2208198882
|1 YFX / MAD
.د.م0,14596011
|1 YFX / MXN
$0,3022996056
|1 YFX / PLN
zł0,0588705777
|1 YFX / RON
лв0,0700608528
|1 YFX / SEK
kr0,1548798945
|1 YFX / BGN
лв0,0270837093
|1 YFX / HUF
Ft5,4770720388
|1 YFX / CZK
Kč0,3387896331
|1 YFX / KWD
د.ك0,00494642595
|1 YFX / ILS
₪0,0548161302