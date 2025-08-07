Yum (YUM) Nedir?

YUM is the fee capture token for CacaoSwap, a front-end interface for Maya Protocol and Thorchain. It facilitates native cross-chain swaps powered by @MayaProtocolOfficial and is used to receive commissions from the protocol.

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Yum (YUM) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

Yum (YUM) Token Ekonomisi

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