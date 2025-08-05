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Yuna AI Fiyatı (YUNA)

Listelenmedi

Yuna AI (YUNA) Canlı Fiyat Grafiği

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mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Yuna AI (YUNA) Fiyatı

Yuna AI (YUNA), şu anda 0 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 9,31K USD piyasa değerine sahiptir. YUNA / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Yuna AI Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
--
Yuna AI 24 saatlik fiyat değişimi
999,75M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Yuna AI (YUNA) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Yuna AI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Yuna AI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Yuna AI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Yuna AI / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0--
30 Gün$ 0+%7,26
60 Gün$ 0+%4,50
90 Gün$ 0--

Yuna AI (YUNA) Fiyat Analizi

En güncel Yuna AI fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

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$ 0$ 0

$ 0,00136538
$ 0,00136538$ 0,00136538

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-%14,23

Yuna AI (YUNA) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 9,31K
$ 9,31K$ 9,31K

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999,75M
999,75M 999,75M

Yuna AI (YUNA) Nedir?

Yuna is an AI trend-fund manager that automatically monitors X (Twitter) for emerging trends and launches tokens based on them. Using advanced data analysis algorithms, Yuna creates investment proposals that go through 30-minute community voting. After approval, Yuna automatically creates and launches tokens on PumpFun, securing first position and maximizing profits. All profits are distributed between $YUNA token buybacks and fund growth for future deals. During the beta phase, voting is open to everyone, but this feature will become exclusive to $YUNA holders in the future. Join the first fully automated AI trend-fund where artificial intelligence and community wisdom create unique investment opportunities.

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Yuna AI (YUNA) Kaynağı

Resmi Websitesi

Yuna AI (YUNA) Token Ekonomisi

Yuna AI (YUNA) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. YUNA tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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YUNA Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 YUNA / VND
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1 YUNA / AUD
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1 YUNA / GBP
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1 YUNA / EUR
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1 YUNA / USD
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1 YUNA / MYR
RM--
1 YUNA / TRY
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1 YUNA / JPY
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1 YUNA / ARS
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1 YUNA / RUB
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1 YUNA / INR
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1 YUNA / IDR
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1 YUNA / KRW
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1 YUNA / PHP
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1 YUNA / EGP
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1 YUNA / BRL
R$--
1 YUNA / CAD
C$--
1 YUNA / BDT
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1 YUNA / NGN
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1 YUNA / UAH
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1 YUNA / VES
Bs--
1 YUNA / CLP
$--
1 YUNA / PKR
Rs--
1 YUNA / KZT
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1 YUNA / THB
฿--
1 YUNA / TWD
NT$--
1 YUNA / AED
د.إ--
1 YUNA / CHF
Fr--
1 YUNA / HKD
HK$--
1 YUNA / MAD
.د.م--
1 YUNA / MXN
$--
1 YUNA / PLN
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1 YUNA / RON
лв--
1 YUNA / SEK
kr--
1 YUNA / BGN
лв--
1 YUNA / HUF
Ft--
1 YUNA / CZK
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1 YUNA / KWD
د.ك--
1 YUNA / ILS
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