ZEBU (ZEBU) Nedir?

Zebu is the first bear themed memecoin on Solana built by solana degens. It is born by the need of the culture to welcome bears into the memecoin era. Built in the bull season of 2024 , Zebu aims to add value and fun to the solana ecosystem.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

ZEBU (ZEBU) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

ZEBU (ZEBU) Token Ekonomisi

ZEBU (ZEBU) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. ZEBU tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!