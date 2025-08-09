ZED Token (ZED) Nedir?

The ZED Token is the official in-game currency of ZED Champions. Originally used in ZED RUN, the ZED Token on Polygon can be bridged to Base, where ZED Champions lives. ZED Champions is a new era of digital horse racing, combining strategy, competition, and ownership in an entirely new format. This launch marks a fresh chapter with a refined racing experience and expanded opportunities to compete and win. Taking queues from the classic ZED RUN gameplay, ZED Champions brings a more structured league and higher stakes competition. The ZED token is the backbone of ZED Champions, powering every transaction of the game. Players can swap for $ZED and use it to buy, breed and race digital horses on-chain.

ZED Token (ZED) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

ZED Token (ZED) Token Ekonomisi

ZED Token (ZED) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. ZED tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!