Zegent AI Fiyatı (ZGEN)
Zegent AI (ZGEN), şu anda 0 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 91,66K USD piyasa değerine sahiptir. ZGEN / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
MEXC'deki ZGEN / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, ZGEN fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, Zegent AI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Zegent AI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Zegent AI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Zegent AI / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+%8,32
|30 Gün
|$ 0
|+%156,42
|60 Gün
|$ 0
|+%113,23
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Zegent AI fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-%0,29
+%8,32
-%4,81
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Experience AI Agents in your browser Zegent is an innovative AI-powered platform designed to enhance and simplify the Web3 experience. The project revolves around a suite of intelligent AI agents that are integrated directly into users' browsers via a Chrome extension. These agents provide real-time assistance and insights across various aspects of the Web3 ecosystem: Etherscan Agent: Analyzes on-chain data and transactions, making it easier for users to understand and interpret blockchain activity. 2. Trading Agent: Offers real-time market insights and trading suggestions, helping users make more informed investment decisions. Twitter Agent: Analyzes Twitter data and sentiment related to crypto projects and influencers, keeping users ahead of market trends and potential risks. The core mission of Zegent is to empower users with AI-driven efficiency tools, making Web3 navigation more accessible and informed. By combining on-chain analysis, market insights, and social media sentiment in one platform, Zegent aims to provide a comprehensive toolkit for anyone engaging with the Web3 space. The project also includes its own token, ZGEN, which is integrated into the ecosystem for various utilities including access to premium features, staking rewards, and governance. In essence, Zegent is about bridging the complexity gap in Web3, using advanced AI to provide users with the insights and tools they need to navigate this space more effectively and confidently.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Zegent AI (ZGEN) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. ZGEN tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 ZGEN / VND
₫--
|1 ZGEN / AUD
A$--
|1 ZGEN / GBP
￡--
|1 ZGEN / EUR
€--
|1 ZGEN / USD
$--
|1 ZGEN / MYR
RM--
|1 ZGEN / TRY
₺--
|1 ZGEN / JPY
¥--
|1 ZGEN / ARS
ARS$--
|1 ZGEN / RUB
₽--
|1 ZGEN / INR
₹--
|1 ZGEN / IDR
Rp--
|1 ZGEN / KRW
₩--
|1 ZGEN / PHP
₱--
|1 ZGEN / EGP
￡E.--
|1 ZGEN / BRL
R$--
|1 ZGEN / CAD
C$--
|1 ZGEN / BDT
৳--
|1 ZGEN / NGN
₦--
|1 ZGEN / UAH
₴--
|1 ZGEN / VES
Bs--
|1 ZGEN / CLP
$--
|1 ZGEN / PKR
Rs--
|1 ZGEN / KZT
₸--
|1 ZGEN / THB
฿--
|1 ZGEN / TWD
NT$--
|1 ZGEN / AED
د.إ--
|1 ZGEN / CHF
Fr--
|1 ZGEN / HKD
HK$--
|1 ZGEN / MAD
.د.م--
|1 ZGEN / MXN
$--
|1 ZGEN / PLN
zł--
|1 ZGEN / RON
лв--
|1 ZGEN / SEK
kr--
|1 ZGEN / BGN
лв--
|1 ZGEN / HUF
Ft--
|1 ZGEN / CZK
Kč--
|1 ZGEN / KWD
د.ك--
|1 ZGEN / ILS
₪--