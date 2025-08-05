Zeitgeist Fiyatı (ZTG)
Zeitgeist (ZTG), şu anda 0,00583271 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 537,41K USD piyasa değerine sahiptir. ZTG / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, Zeitgeist / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Zeitgeist / USD fiyat değişimi, $ -0,0003157613.
Son 60 gün içerisinde, Zeitgeist / USD fiyat değişimi, $ -0,0037272819.
Son 90 gün içerisinde, Zeitgeist / USD fiyat değişimi, $ -0,002708851071171856.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+%0,67
|30 Gün
|$ -0,0003157613
|-%5,41
|60 Gün
|$ -0,0037272819
|-%63,90
|90 Gün
|$ -0,002708851071171856
|-%31,71
En güncel Zeitgeist fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
--
+%0,67
-%8,01
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Zeitgeist is a decentralized prediction market protocol. Built in Substrate, it is a live parachain of Kusama (the sister chain of Polkadot). Zeitgeist is building an application that not only allows users to make various predictions on numerous markets, but also allows for them to create their own markets - with a full SDK being made available for software developers. In addition to a holistic Prediction Market offering, Zeitgeist also plans to implement the “futarchy form of governance” to its blockchain protocol: A governance model proposed by economist Robin Hanson whereby decisions are arrived via prediction markets as opposed to traditional “one man one vote” democratic consensus.
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|1 ZTG / VND
₫153,48776365
|1 ZTG / AUD
A$0,0089823734
|1 ZTG / GBP
￡0,0043745325
|1 ZTG / EUR
€0,0050161306
|1 ZTG / USD
$0,00583271
|1 ZTG / MYR
RM0,0246723633
|1 ZTG / TRY
₺0,2371579886
|1 ZTG / JPY
¥0,85740837
|1 ZTG / ARS
ARS$7,9572746175
|1 ZTG / RUB
₽0,4655669122
|1 ZTG / INR
₹0,512111938
|1 ZTG / IDR
Rp95,6181814224
|1 ZTG / KRW
₩8,0897354616
|1 ZTG / PHP
₱0,3343309372
|1 ZTG / EGP
￡E.0,2825947995
|1 ZTG / BRL
R$0,0321965592
|1 ZTG / CAD
C$0,0079908127
|1 ZTG / BDT
৳0,7103074238
|1 ZTG / NGN
₦8,8913247969
|1 ZTG / UAH
₴0,2433406612
|1 ZTG / VES
Bs0,72908875
|1 ZTG / CLP
$5,63439786
|1 ZTG / PKR
Rs1,6579478175
|1 ZTG / KZT
₸3,1493717645
|1 ZTG / THB
฿0,188979804
|1 ZTG / TWD
NT$0,1743397019
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د.إ0,0214060457
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Fr0,004666168
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HK$0,0457867735
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zł0,021581027
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|1 ZTG / BGN
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Ft2,0147346882
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