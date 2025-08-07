ZENEX Fiyatı (ZNX)
ZENEX (ZNX), şu anda 0,551375 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. ZNX / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, ZENEX / USD fiyat değişimi, $ +0,00689663.
Son 30 gün içerisinde, ZENEX / USD fiyat değişimi, $ +0,0630606484.
Son 60 gün içerisinde, ZENEX / USD fiyat değişimi, $ +0,0766937813.
Son 90 gün içerisinde, ZENEX / USD fiyat değişimi, $ +0,1615216678587321.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0,00689663
|+%1,27
|30 Gün
|$ +0,0630606484
|+%11,44
|60 Gün
|$ +0,0766937813
|+%13,91
|90 Gün
|$ +0,1615216678587321
|+%41,43
En güncel ZENEX fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-%0,00
+%1,27
+%13,56
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Zenex is a new generation token used to top-up the balances of user’s accounts on gaming, gambling and payment platforms.The functionality of the token allows to solve the problems of online services in terms of accepting payments. Besides the features for technical use in payment scenarios, the token has additional value for the gaming and gambling industry as a marketing tool to attract new users. The Zenex token was created based on the infrastructure of the licensed European financial service bitexpro.eu and is already being used as a payment medium on a number of platforms today. The project is being developed by an international team of more than 100 people, including specialists from Estonia, the Czech Republic, Lithuania, Spain, Germany, Ukraine, Russia, Kazakhstan, Turkey, Egypt and the UAE. The fundamentality of the ZENEX token lies in the variety of usage scenarios — the token supports liquidity within the Bitexpro.eu payment system (the token issuer), which allows businesses to accept payments in 300+ currencies (fiat and crypto). In addition to the payment functionality, international loyalty programs are formed on the basis of ZENEX token, providing traffic for gaming platforms through a number of mechanics.
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|1 ZNX / VND
₫14.509,433125
|1 ZNX / AUD
A$0,84360375
|1 ZNX / GBP
￡0,4080175
|1 ZNX / EUR
€0,46866875
|1 ZNX / USD
$0,551375
|1 ZNX / MYR
RM2,3268025
|1 ZNX / TRY
₺22,41339375
|1 ZNX / JPY
¥81,052125
|1 ZNX / ARS
ARS$735,16482875
|1 ZNX / RUB
₽44,0989725
|1 ZNX / INR
₹48,36110125
|1 ZNX / IDR
Rp9.038,93298
|1 ZNX / KRW
₩763,67643
|1 ZNX / PHP
₱31,58827375
|1 ZNX / EGP
￡E.26,71411875
|1 ZNX / BRL
R$3,0105075
|1 ZNX / CAD
C$0,75538375
|1 ZNX / BDT
৳67,09682375
|1 ZNX / NGN
₦843,07994375
|1 ZNX / UAH
₴22,9372
|1 ZNX / VES
Bs69,47325
|1 ZNX / CLP
$537,590625
|1 ZNX / PKR
Rs155,79652
|1 ZNX / KZT
₸296,2758425
|1 ZNX / THB
฿17,8314675
|1 ZNX / TWD
NT$16,49162625
|1 ZNX / AED
د.إ2,02354625
|1 ZNX / CHF
Fr0,4411
|1 ZNX / HKD
HK$4,32278
|1 ZNX / MAD
.د.م5,006485
|1 ZNX / MXN
$10,26108875
|1 ZNX / PLN
zł2,0180325
|1 ZNX / RON
лв2,39848125
|1 ZNX / SEK
kr5,29871375
|1 ZNX / BGN
лв0,92631
|1 ZNX / HUF
Ft188,371755
|1 ZNX / CZK
Kč11,622985
|1 ZNX / KWD
د.ك0,168169375
|1 ZNX / ILS
₪1,8857025