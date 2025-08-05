Ziktalk (ZIK) Nedir?

Ziktalk is Web 3.0 short video platform with over 700,000 users that allows content creators and consumers to earn ZIK tokens for interactions within the app through the concept of Social Mining that rewards users for contributions that benefit the growth of the ecosystem. Ziktalk provides monetization opportunities to 98% of the content creators earning below the poverty line and users in developing nations.

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Ziktalk (ZIK) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

Ziktalk (ZIK) Token Ekonomisi

Ziktalk (ZIK) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. ZIK tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!