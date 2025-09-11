Zivoe Vault (ZVLT) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 1,032 $ 1,032 $ 1,032 24 sa Düşük $ 1,044 $ 1,044 $ 1,044 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 1,032$ 1,032 $ 1,032 24 sa Yüksek $ 1,044$ 1,044 $ 1,044 Tüm Zamanların En Yükseği $ 1,044$ 1,044 $ 1,044 En Düşük Fiyat $ 1,032$ 1,032 $ 1,032 Fiyat Değişimi (1 Sa) -- Fiyat Değişimi (1 Gün) -%0,24 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Zivoe Vault (ZVLT) canlı fiyatı $1,037. ZVLT, son 24 saat içinde en düşük $ 1,032 ve en yüksek $ 1,044 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. ZVLT için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 1,044, en düşük fiyatı ise $ 1,032 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, ZVLT son bir saatte -- değişim gösterdi, 24 saatte -%0,24 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Zivoe Vault (ZVLT) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 6,27M$ 6,27M $ 6,27M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 6,27M$ 6,27M $ 6,27M Dolaşım Arzı 6,04M 6,04M 6,04M Toplam Arz 6.041.393,716282932 6.041.393,716282932 6.041.393,716282932

Şu anki Zivoe Vault piyasa değeri $ 6,27M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki ZVLT arzı 6,04M olup, toplam arzı 6041393.716282932. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 6,27M.