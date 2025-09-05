zkDex (ZKDEX) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Düşük $ 0,00002363 $ 0,00002363 $ 0,00002363 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0$ 0 $ 0 24 sa Yüksek $ 0,00002363$ 0,00002363 $ 0,00002363 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,0000503$ 0,0000503 $ 0,0000503 En Düşük Fiyat $ 0$ 0 $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%31,98 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%99,92 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

zkDex (ZKDEX) canlı fiyatı --. ZKDEX, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0,00002363 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. ZKDEX için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,0000503, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, ZKDEX son bir saatte -%31,98 değişim gösterdi, 24 saatte -%99,92 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

zkDex (ZKDEX) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 7,49K$ 7,49K $ 7,49K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 7,49K$ 7,49K $ 7,49K Dolaşım Arzı 420,69B 420,69B 420,69B Toplam Arz 420.690.000.000,0 420.690.000.000,0 420.690.000.000,0

Şu anki zkDex piyasa değeri $ 7,49K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki ZKDEX arzı 420,69B olup, toplam arzı 420690000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 7,49K.