zkGUN (ZKGUN) Nedir?

zkGUN is a multi-chain, self-custody cryptocurrency wallet with a built-in cross-chain swap. Our multi-chain decentralized exchange prioritizes your anonymity, security, and the freedom to swap without any constraints. In short, it’s a simple, yet secure interoperability & asset storage solution. The multi-chain nature of the zkGUN wallet means you can securely store, send and receive digital assets with privacy and security. This also means you can connect with thousands of Web3 decentralized applications (dApps).

zkGUN (ZKGUN) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

zkGUN (ZKGUN) Token Ekonomisi

zkGUN (ZKGUN) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. ZKGUN tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!