Zodium (ZODI) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00007584 $ 0,00007584 $ 0,00007584 24 sa Düşük $ 0,00009587 $ 0,00009587 $ 0,00009587 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00007584$ 0,00007584 $ 0,00007584 24 sa Yüksek $ 0,00009587$ 0,00009587 $ 0,00009587 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,731751$ 0,731751 $ 0,731751 En Düşük Fiyat $ 0,00003586$ 0,00003586 $ 0,00003586 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,31 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%14,43 Fiyat Değişimi (7 G) -%13,59 Fiyat Değişimi (7 G) -%13,59

Zodium (ZODI) canlı fiyatı $0,00007848. ZODI, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00007584 ve en yüksek $ 0,00009587 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. ZODI için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,731751, en düşük fiyatı ise $ 0,00003586 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, ZODI son bir saatte -%0,31 değişim gösterdi, 24 saatte -%14,43 ve son 7 günde -%13,59 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Zodium (ZODI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 28,42K$ 28,42K $ 28,42K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 69,77K$ 69,77K $ 69,77K Dolaşım Arzı 362,05M 362,05M 362,05M Toplam Arz 888.888.888,0 888.888.888,0 888.888.888,0

Şu anki Zodium piyasa değeri $ 28,42K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki ZODI arzı 362,05M olup, toplam arzı 888888888.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 69,77K.