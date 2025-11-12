Bugünkü ZOPA Fiyatı

Bugünkü ZOPA (ZOPA) fiyatı $ 0,00001533 olup, son 24 saatte % 12,25 değişim gösterdi. Mevcut ZOPA / USD dönüşüm oranı ZOPA başına $ 0,00001533 şeklindedir.

ZOPA, şu anda piyasa değeri açısından $ 13.106,0 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 854,96M ZOPA şeklindedir. Son 24 saat içinde ZOPA, $ 0,00001456 (en düşük) ile $ 0,00001747 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00015835 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00001119 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, ZOPA, son bir saatte +%0,10 ve son 7 günde -%6,56 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

ZOPA (ZOPA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 13,11K$ 13,11K $ 13,11K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 13,11K$ 13,11K $ 13,11K Dolaşım Arzı 854,96M 854,96M 854,96M Toplam Arz 854.961.648,409614 854.961.648,409614 854.961.648,409614

Şu anki ZOPA piyasa değeri $ 13,11K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki ZOPA arzı 854,96M olup, toplam arzı 854961648.409614. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 13,11K.