1INCH

The 1INCH is a functional token issued by the 1INCH trading platform. The purpose of the 1INCH is to ensure that the agreement on the aggregator is integrated to maintain a permiscible state, to protect the development ecosystem and to reward governance, and also to staking for network security. 1Inch stresses that 1Inch is not an investment, but a tool to help the platform build a decentralized, permissively licensed network. 1Inch stressed that the 1Inch tokens would not be sold to users, but as a reward for using the 1Inch, and said the system would be a virtuous circle from which users could benefit.

Nama1INCH

PeringkatNo.157

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar0.0001%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)1.40%

Suplai Peredaran1,399,572,451.2918727

Suplai Maks.1,500,000,000

Total Suplai1,500,000,000

Tingkat Peredaran0.933%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High7.86665504,2021-05-08

Harga Terendah0.12094635019326985,2025-10-10

Blockchain PublikETH

Sektor

Media Sosial

