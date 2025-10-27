42

Semantic Layer is an infrastructure protocol that introduces Application-Controlled Execution (ACE) for decentralized applications (dApps). It allows dApps to internalize miner extractable value (MEV), scale their throughput independently of the base chain, and implement custom execution logic while retaining access to on-chain liquidity and composability. Semantic Layer operates as an execution layer that sits between dApps and the base blockchain. Instead of relying on validators or block builders, dApps using Semantic Layer can control the order and conditions of their users’ transactions.

PeringkatNo.1230

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)1.00%

Suplai Peredaran148,166,667

Suplai Maks.1,000,000,000

Total Suplai1,000,000,000

Tingkat Peredaran0.1481%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.3058250932347683,2025-10-27

Harga Terendah0.03434180524688612,2025-12-19

Blockchain PublikBSC

