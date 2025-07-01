AAPLX

Apple xStock (AAPLx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. AAPLx tracks the price of Apple Inc. (the underlying). AAPLx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Apple Inc., whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

NamaAAPLX

PeringkatNo.1899

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)14,171.76%

Suplai Peredaran5,999.88170182

Suplai Maks.0

Total Suplai8,999.85946485

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High218.05582778461107,2025-07-01

Harga Terendah204.46269321696604,2025-07-01

Blockchain PublikSOL

Sektor

Media Sosial

