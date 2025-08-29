AARK

$AARK adalah token tata kelola/governance dan utilitas dari Aark, sebuah bursa aset kripto perpetual terdesentralisasi. Aark memberdayakan pemegangnya untuk memengaruhi evolusi protokol melalui pemungutan suara on-chain dan mendapatkan berbagai imbalan ekosistem melalui staking.

NamaAARK

PeringkatNo.2417

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.01%

Suplai Peredaran494,270,697.8332978

Suplai Maks.1,000,000,000

Total Suplai535,261,573.285747

Tingkat Peredaran0.4942%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.1045358482566569,2025-09-27

Harga Terendah0.000232563952425149,2025-08-29

Blockchain PublikARB

Pengantar$AARK adalah token tata kelola/governance dan utilitas dari Aark, sebuah bursa aset kripto perpetual terdesentralisasi. Aark memberdayakan pemegangnya untuk memengaruhi evolusi protokol melalui pemungutan suara on-chain dan mendapatkan berbagai imbalan ekosistem melalui staking.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.