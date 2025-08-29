AARK

$AARK adalah token tata kelola/governance dan utilitas dari Aark, sebuah bursa aset kripto perpetual terdesentralisasi. Aark memberdayakan pemegangnya untuk memengaruhi evolusi protokol melalui pemungutan suara on-chain dan mendapatkan berbagai imbalan ekosistem melalui staking.

NamaAARK

PeringkatNo.2417

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.01%

Suplai Peredaran494,270,697.8332978

Suplai Maks.1,000,000,000

Total Suplai535,261,573.285747

Tingkat Peredaran0.4942%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.1045358482566569,2025-09-27

Harga Terendah0.000232563952425149,2025-08-29

Blockchain PublikARB

Sektor

Media Sosial

Penafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.

MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.
AARK/USDT
AARK Token
----
--
High 24 Jam
--
Low 24 Jam
--
Volume 24 Jam (AARK)
--
Jumlah 24 jam (USDT)
--
