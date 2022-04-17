ABEL

Abelian is a post-quantum privacy-preserving Blockchain network, which adopts  the NIST standardized lattice-based cryptography, and is cryptographically proven  secure. Its cryptocurrency ABEL is also anonymous and untraceable.

NamaABEL

PeringkatNo.840

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.08%

Suplai Peredaran111,036,032

Suplai Maks.225,180,000

Total Suplai131,615,885

Tingkat Peredaran0.493%

Tanggal Penerbitan2022-04-17 00:00:00

Harga saat aset pertama kali diterbitkan1.1 USDT

All-Time High1.5703190389504647,2024-01-12

Harga Terendah0.03026414280417002,2024-11-12

Blockchain PublikABEL

PengantarAbelian is a post-quantum privacy-preserving Blockchain network, which adopts  the NIST standardized lattice-based cryptography, and is cryptographically proven  secure. Its cryptocurrency ABEL is also anonymous and untraceable.

Sektor

Media Sosial

Penafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.

ABEL/USDT
Abelian
----
--
High 24 Jam
--
Low 24 Jam
--
Volume 24 Jam (ABEL)
--
Jumlah 24 jam (USDT)
--
