ACA

Acala Token adalah token utilitas yang menggerakkan hub DeFi di Polkadot. Memberi insentif pada node jaringan untuk memantau dan menyampaikan pesan ke Polkadot. Memberdayakan masyarakat untuk memilih, memilih anggota dewan, dan mendorong perkembangan Acala.

NamaACA

PeringkatNo.1094

Kapitalisasi Pasar$0,00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0,00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0,23%

Suplai Peredaran1 166 666 660

Suplai Maks.0

Total Suplai1 600 000 000

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High3.100866505762959,2022-01-25

Harga Terendah0.007443375040861933,2026-01-08

Blockchain PublikACALA

PengantarAcala Token adalah token utilitas yang menggerakkan hub DeFi di Polkadot. Memberi insentif pada node jaringan untuk memantau dan menyampaikan pesan ke Polkadot. Memberdayakan masyarakat untuk memilih, memilih anggota dewan, dan mendorong perkembangan Acala.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.