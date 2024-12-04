ACOLYT

Acolyt is a memecoin born from DTR (Decentralized Tech Researchers), created by @ghost93_x to address the challenges in the rapidly growing AI agent market. Faced with high costs and market noise, @kurorosage launched Acolyt as an experiment, quickly gaining traction. With a fair launch and personal investments from the founders, Acolyt now has a strong team of 12, including top AI developers. The mission is clear: to become the Oracle of AI agents, revolutionizing the ecosystem and providing clarity in a crowded market.

NamaACOLYT

PeringkatNo.2163

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.00%

Suplai Peredaran978,860,597.543375

Suplai Maks.993,082,937

Total Suplai993,082,937.8227464

Tingkat Peredaran0.9856%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High1607.7263566881493,2025-08-14

Harga Terendah0.000065996165511156,2024-12-04

Blockchain PublikBASE

Sektor

Media Sosial

