Jaringan komputasi yang didukung oleh ponsel. Acurast mendefinisikan ulang komputasi dengan memanfaatkan miliaran ponsel pintar – tanpa memerlukan pusat data. Jaringan komputasi yang dapat diverifikasi, terukur, dan rahasia ini memungkinkan pengguna untuk menjalankan aplikasi yang aman pada infrastruktur terdesentralisasi dalam skala besar—tanpa mengorbankan kecepatan atau privasi. Acurast telah mendaftarkan lebih dari 149.000 ponsel di seluruh dunia pada testnet berinsentifnya, menjadikannya jaringan komputasi terdesentralisasi yang paling terverifikasi yang tersedia saat ini. Jumlah komputasi yang mengesankan ini telah mendukung beban kerja penting dengan persyaratan keamanan tinggi dan AI. Ini bukan sekadar protokol DePIN lainnya—ini adalah terobosan yang mendefinisikan ulang cara dunia melakukan komputasi.

