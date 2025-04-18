AGIALPHA

Setiap kali Agen AI menyelesaikan pekerjaan di jaringan AGI Alpha, pekerjaan tersebut akan berubah menjadi $AGIALPHA. Ini berarti semakin banyak aktivitas protokol, semakin tinggi permintaan $AGIALPHA. Nilai token ini terkait langsung dengan adopsi, bukan promosi.

NamaAGIALPHA

PeringkatNo.1667

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.00%

Suplai Peredaran999,996,903.81

Suplai Maks.0

Total Suplai999,996,903.81

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.049960137859604584,2025-08-12

Harga Terendah0.000577276480339268,2025-04-18

Blockchain PublikSOL

PengantarSetiap kali Agen AI menyelesaikan pekerjaan di jaringan AGI Alpha, pekerjaan tersebut akan berubah menjadi $AGIALPHA. Ini berarti semakin banyak aktivitas protokol, semakin tinggi permintaan $AGIALPHA. Nilai token ini terkait langsung dengan adopsi, bukan promosi.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.