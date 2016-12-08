AGRS

Agoras is the Currency of Tau Net facilitating trading of knowledge, computational resources, and derivatives with user-defined tokenomics, enabling collective intelligence and decentralized AI.

NamaAGRS

PeringkatNo.927

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.04%

Suplai Peredaran29,861,810.83728983

Suplai Maks.42,000,000

Total Suplai42,000,000

Tingkat Peredaran0.7109%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High11.438987598091936,2024-02-25

Harga Terendah0.05397609993815422,2016-12-08

Blockchain PublikETH

PengantarAgoras is the Currency of Tau Net facilitating trading of knowledge, computational resources, and derivatives with user-defined tokenomics, enabling collective intelligence and decentralized AI.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.