AI Companions ($AIC) is pioneering the next generation of digital relationships by combining AI, VR, AR, and blockchain technologies. Our platform allows users to create deeply personalized, immersive virtual companions that evolve and grow with them. Backed by a robust ecosystem and $AIC token, AI Companions is set to redefine how people connect in the digital age, offering a transformative experience in virtual companionshi.

PeringkatNo.264

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)1.01%

Suplai Peredaran749,999,700

Suplai Maks.1,000,000,000

Total Suplai1,000,000,000

Tingkat Peredaran0.7499%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.5860158743067565,2025-10-05

Harga Terendah0.017493720608467617,2024-09-09

Blockchain PublikBSC

PengantarAI Companions ($AIC) is pioneering the next generation of digital relationships by combining AI, VR, AR, and blockchain technologies. Our platform allows users to create deeply personalized, immersive virtual companions that evolve and grow with them. Backed by a robust ecosystem and $AIC token, AI Companions is set to redefine how people connect in the digital age, offering a transformative experience in virtual companionshi.

