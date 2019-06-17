ALGO

Algorand adalah bukti blockchain publik, tanpa izin, murni yang memastikan partisipasi penuh, perlindungan, dan kecepatan dalam jaringan yang benar-benar terdesentralisasi. Algorand menghilangkan hambatan teknis yang telah merusak adopsi blockchain arus utama: desentralisasi, skala, dan keamanan. Algorand dibangun oleh tim yang berakar kuat dalam teori dan sains akademis, dipimpin oleh pemenang penghargaan Turing Silvio Micali yang telah mendedikasikan karirnya untuk merintis penelitian di bidang kriptografi.

NamaALGO

PeringkatNo.61

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar0.0003%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.58%

Suplai Peredaran8,839,801,629.923431

Suplai Maks.10,000,000,000

Total Suplai10,000,000,000

Tingkat Peredaran0.8839%

Tanggal Penerbitan2019-06-17 00:00:00

Harga saat aset pertama kali diterbitkan0.05 USDT

All-Time High3.28017860614,2019-06-21

Harga Terendah0.08761089660746404,2023-09-11

Blockchain PublikALGO

